L'essor de la Chine et de l'Inde

Cet ouvrage apporte la preuve que l’affirmation de la puissance économique de la Chine et de l’Inde influence dès à présent les schémas de croissance des pays africains, particulièrement des pays exportateurs de pétrole et de produits de base. L’augmentation des cours mondiaux des produits de base aura certes des retombées positives sur les pays producteurs d’Afrique et du monde entier, mais d’autres paramètres entrent également en jeu. Certains pays d’Afrique délaissent aujourd’hui leurs partenaires traditionnels de l’OCDE au profit de la Chine et de l’Inde, que ce soit dans leurs échanges commerciaux, ou dans leurs autres formes de relations. Cet ouvrage analyse les conséquences de cette évolution et parvient à des conclusions surprenantes