L'environnement et l'organisation des bibliothèques

L'article suivant s'inspire d'une communication de Sarah E. Thomas, bibliothécaire à L'université Cornell, aux États-Unis. Dans cette version abrégée, L'auteur commence par montrer comment les bibliothèques prospèrent dans une époque marquée par le changement. Elle y explore ensuite le stockage des publications et la façon dont les bibliothèques donnent plus de place aux services et aux activités. L'article traite des rôles et des partenaires nouveaux des bibliothèques et enfin, des contraintes spatiales.