L'environnement d'apprentissage

Avec l’explosion des types d’architecture intérieure et extérieure des dernières années pour les bâtiments publics, nous découvrons la relation dynamique et subtile que l’être humain établit avec son environnement physique immédiat. Longtemps négligées dans nos villes créées de toutes pièces pour des besoins industriels et commerciaux, les conditions d’architecture dans lesquelles nos concepteurs contemporains ont réalisé leurs travaux se sont souvent résumées à des fins visuelles et fonctionnelles.