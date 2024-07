L'accès à l'eau potable et à l'assainissement en Afrique

L’Afrique a peu de chances d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) relatifs à l’eau potable et à l’assainissement. Les écarts entre pays restent importants et l’assainissement a pris beaucoup de retard par rapport à l’eau potable. De profondes réformes des institutions, des cadres juridiques et des politiques sont indispensables pour garantir un élargissement durable de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement tout en préservant l’environnement.