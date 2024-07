Intérêts commerciaux des pays touchés par le Tsunami

Depuis qu’un tsunami dévastateur a frappé les zones côtières de l’Océan indien le 26 décembre 2004, de nombreux observateurs ont avancé l’idée que les échanges commerciaux pourraient favoriser plus efficacement la reconstruction des pays sinistrés que les seuls transferts d’aide. Pour mettre cet argument à l’épreuve des faits, le présent document étudie les économies des pays affectés et met en évidence leurs intérêts commerciaux généraux et leurs difficultés d’accès aux marchés. En outre, il propose une synthèse des mesures commerciales de l’UE et des États-Unis qui visent à faciliter le redressement de ces pays. Ce document affirme que, même si les mesures commerciales sont dans l’ensemble bénéfiques pour les pays sinistrés, elles peuvent présenter des limites quant à leur capacité d’apporter directement des avantages aux personnes et régions sinistrées.