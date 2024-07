Implications de la crise du coronavirus pour le développement rural

La présente note porte sur les implications du COVID-19 sur le développement rural et sur les mesures que les pays membres de l’OCDE adoptent pour y faire face. Dans un premier temps, elle aborde les répercussions économiques sur les régions rurales avant de cerner les possibilités et les défis qui y sont associés. La note indique ensuite dans les grandes lignes comment les gouvernements réagissent à la crise et explique comment ils peuvent se préparer à exploiter les possibilités. Les délégués du Groupe de travail des politiques rurales ont discuté et mis en commun leurs éléments d’information pour ébaucher une première version de cette note lors de leur 23e réunion le 20 avril 2020. Ils ont fourni des exemples qui ont été intégrés. Cette note sera mise à jour ultérieurement afin d’y intégrer les nouveaux éléments d’information fournis par les pays.