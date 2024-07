Gestion durable des ressources en eau dans le secteur agricole

L’agriculture est le principal utilisateur d’eau dans la plupart des pays. Ce secteur est également confronté à l’énorme défi d’augmenter la production de produits alimentaires de presque 50 % d’ici 2030 et de la faire doubler d’ici 2050. Ceci devra probablement être réalisé en consommant moins d’eau, principalement en raison des pressions croissantes résultant de l’urbanisation, de l’industrialisation et du changement climatique. Dans ce contexte, il est important qu’à l’avenir les agriculteurs reçoivent les bons signaux pour augmenter l’efficacité de l’utilisation de l’eau et améliorer sa gestion à usage agricole, tout en préservant les écosystèmes aquatiques.

Ce rapport incite les responsables de l’élaboration des politiques à reconnaître la complexité et la diversité des aspects de la gestion des ressources en eau dans l’agriculture ainsi que la vaste gamme des problèmes qui sont en jeu. Il leur procure également les outils pour le faire, en offrant une profusion d’informations sur les tendances récentes et des perspectives sur l’utilisation des ressources en eau dans l’agriculture, en intégrant notamment les impacts du changement climatique. Il examine les résultats obtenus par les pays de l’OCDE en matière de gestion de leurs ressources en eau à usage agricole, en se concentrant sur : l’ampleur des subventions accordées aux agriculteurs pour leur besoin en eau ; les mesures de protection contre les inondations et les sécheresses ; et l’organisation et la gestion des institutions liées à l’eau et au secteur agricole. Le rapport propose des recommandations concrètes sur ce que les pays devraient faire et sur les raisons pour lesquelles ils devraient le faire.