Gérer les déplacements du personnel

Inciter les salariés à utiliser les transports publics est fondamental, car des objectifs environnementaux tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre sont en jeu. Une inflexion des comportements nécessite des actions au niveau des entreprises, par exemple, le recrutement de spécialistes de la mobilité, qui auraient pour tâche la réduction de la dépendance des salariés à l’égard de la voiture particulière. Les pouvoirs publics peuvent conforter l’action des entreprises par des campagnes d’information, par la rédaction de guides pratiques sur les bonnes initiatives, et par l'adaptation des cadres réglementaire et fiscal.

L'approche retenue dans cet ouvrage est novatrice. La Table Ronde 121 est partie d’une réflexion sur le parking gratuit des salariés aux États-Unis, parking gratuit aux effets complexes et multiples. A cette gratuité peut se substituer une politique de "cash out" visant à indemniser le renoncement par certains à une telle facilité. La Table Ronde a ensuite abordé différentes expériences d’organisation par les entreprises de la mobilité des salariés dans le contexte européen, pour terminer par des conclusions à l’attention des pouvoirs publics locaux, régionaux et nationaux.

Cette Table Ronde apporte une pièce maîtresse à l’édifice visant à dessiner les contours des actions à entreprendre dans la perspective de transports durables.