Examens territoriaux de l'OCDE : Suisse 2002

Cet examen met l’accent sur la nécessité de redéfinir la politique régionale. La réforme du fédéralisme fiscal en cours, censée accroître l’autonomie infranationale et réduire les inégalités de manière plus efficace, est une étape importante en faveur d’un développement régional plus équilibré. L’examen insiste sur la nécessité d’étendre la politique régionale au pays tout entier, et de l’intégrer plus fortement à l’aménagement du territoire de sorte que toutes les régions puissent bénéficier des avantages de la libéralisation et de la mondialisation.