Examens territoriaux de l'OCDE : Sienne, Italie 2002

Sienne est une province essentiellement rurale située dans le centre de l’Italie. Elle a connu une croissance économique stable tout au long de la période de l’après-guerre. Cette réussite est due à une économie variée fondée sur l’industrie manufacturière, les services, une agriculture à forte valeur ajoutée et un secteur du tourisme dynamique. Néanmoins, c’est dans ces deux derniers domaines que Sienne détient un réel avantage concurrentiel, dans la mesure où ils dépendent tous deux de la concentration exceptionnelle en ressources environnementales et culturelles qu'offre la région.

C’est la nécessité d’assurer à la fois la pleine mise en valeur et la préservation de cet atout qui a justifié le soutien aux différentes initiatives de développement durable. Un effort a notamment été fait pour que le développement de la région ne soit pas mis en péril par l’impact du tourisme de masse et le manque de coordination de l’offre. Le paysage agraire est également confronté à des incertitudes, dans la mesure où la majorité des terres cultivées dépend toujours des subventions de l’Union européenne, malgré la réussite commerciale de plusieurs producteurs agricoles. Afin de répondre aux défis du développement durable, Sienne doit faire cadrer ses objectifs de développement avec les moyens les plus appropriés de les atteindre, tout en assurant la coordination et la planification de l'ensemble à long terme.

L’Examenterritorial de Sienne s’inscrit dans un programme plus vaste d’Examens territoriaux, aux niveaux national et régional, menés par le Comité des Politiques de Développement Territorial de l’OCDE. L’objectif général des Examens territoriaux est de fournir des recommandations pratiques aux gouvernements. Les Examens territoriaux portent sur trois types de régions (urbain, intermédiaire, rural). Ils permettent de mieux comprendre les défis auxquels ces régions sont confrontées et identifient des solutions concrètes pour y faire face.