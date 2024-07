Examens territoriaux de l'OCDE : Champagne-Ardenne, France 2002

La Champagne-Ardenne, située dans le nord-est, est la 5ème région française en matière de PIB/tête. Elle dispose d’avantages comparatifs dans certains secteurs industriels comme la mécanique, le travail des métaux et l’emballage et aussi dans l’agriculture et bien évidemment dans les activités liées au Champagne. La région a néanmoins perdu du terrain lors de la récession du début des années 1990. Si la reprise fait maintenant sentir ses effets, des incertitudes demeurent quant à l’avenir de la région.

Ce rapport analyse les résultats de la stratégie mise en place par le Conseil Régional pour renforcer le processus de rattrapage et favoriser la diversification de l’économie régionale. Il met l’accent sur les deux moteurs principaux de la croissance : l’entrepreneuriat et les investissements directs étrangers. Il souligne la nécessité d’accélérer la transition vers une économie davantage fondée sur les activités dépendantes du savoir. Ceci implique de stimuler plus activement la recherche et d’encourager les PME à s’intégrer dans des réseaux et à innover. La région doit aussi trouver un meilleur équilibre entre politique agricole et politique rurale. Enfin, il est important que le Conseil régional s’investisse plus dans la lutte contre le déclin des villes. En effet, la Champagne-Ardenne est une des régions dont la part de la population vivant dans les zones urbaines sensibles est une des plus importantes en France. Cet ouvrage suggère que la coopération entre les villes et la constitution de réseaux urbains ont un grand rôle à jouer dans le développement de la région.

L’Examen territorial de Champagne-Ardenne s’inscrit dans un programme plus vaste d’Examens territoriaux, aux niveaux national et régional, menés par le Comité des Politiques de Développement Territorial de l’OCDE. L’objectif général des Examens territoriaux est de fournir des recommandations pratiques aux gouvernements. Les Examens territoriaux portent sur trois types de régions (urbain, intermédiaire, rural). Ils permettent de mieux comprendre les défis auxquels ces régions sont confrontées et identifient des solutions concrètes pour y faire face.