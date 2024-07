Examens environnementaux de l'OCDE : Turquie 2008

Le présent examen environnemental de l'OCDE montre que la Turquie est parvenue à consolider ses avancées dans le domaine de l'environnement et poursuit l'harmonisation de sa législation environnementale avec l'acquis environnemental de l'UE. Il demeure toutefois nécessaire de réduire encore les intensités de pollution, d'énergie et de ressources, et de prendre en charge les problèmes sanitaires persistants liés à l'environnement. Cet examen environnemental de la Turquie analyse de façon systématique la gestion de l'air, de l'air, de la nature et de la biodiversité, l'interface environnement/économie, l'interface environnement/social, la coopération Internationale et formule 45 recommandations spécifiques.