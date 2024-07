Examens environnementaux de l'OCDE : Lituanie 2021 (version abrégée)

La Lituanie a vu de nombreuses pressions exercées sur l’environnement s’amplifier sous l’effet de sa rapide croissance économique. Elle s’est fixé d’ambitieux objectifs de lutte contre le changement climatique à moyen et long termes. Les politiques en vigueur ne permettront toutefois pas de les atteindre. Les émissions de gaz à effet de serre totales n’ont pas baissé au cours des dix dernières années, et celles des transports ont même augmenté rapidement. La Lituanie doit faire fond sur les progrès impressionnants réalisés dans l’abandon de la mise en décharge pour réduire la production de déchets et s’engager sur la voie de l’économie circulaire. Elle doit par ailleurs s’attaquer à la pollution de l’eau par les éléments nutritifs qui est imputable à la hausse de la consommation d’engrais et aux carences dans l’épuration des eaux usées. Ces efforts appellent une meilleure prise en compte des questions d’environnement dans les politiques sectorielles et une approche de la gestion de l’environnement à l’échelle de l’ensemble de l’administration.

La Lituanie a entrepris d’apporter une série de modifications bénéfiques à la fiscalité liée à l’environnement. Elle devrait en revanche enrayer la tendance à la baisse des dépenses publiques d’environnement. Parmi les priorités, il conviendrait d’investir davantage dans les transports en commun et l’amélioration des conditions de circulation à pied et à vélo, afin de favoriser un report vers les modes de transport durables.

Ceci est le premier Examen environnemental de l’OCDE consacré à la Lituanie. La présente version abrégée contient le résumé, de même que l’évaluation et les recommandations officielles du rapport, qui reposent sur les trois chapitres relatifs aux tendances et développements récents, à la gouvernance et à la croissance verte, ainsi que sur le chapitre spécial portant sur les mobilités durables. Le rapport complet est disponible en anglais sur le site web de l’OCDE.