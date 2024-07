Examens environnementaux de l'OCDE : Hongrie 2018 (Version abrégée)

La Hongrie a notablement progressé dans le découplage des principales pressions environnementales par rapport à la croissance de la production, ce qui tient en grande partie à la mise en œuvre des directives de l’UE. Les émissions de gaz à effet de serre sont toutefois reparties à la hausse sous l’effet du récent rebond de l’activité économique. Il n’y a pas eu d’amélioration significative de la qualité de l’air, et des risques continuent de peser sur la qualité de l’eau. D’importantes difficultés institutionnelles font obstacle à une application plus efficace du droit et des politiques de l’environnement. La Hongrie pourrait accélérer la transition vers une économie plus verte et bas carbone, notamment en investissant dans l’efficacité énergétique du secteur résidentiel et dans la gestion rationnelle des déchets et des matières, ainsi qu’en assurant une prise en compte plus systématique de la protection de la biodiversité dans les politiques économiques sectorielles.

Ceci est le troisième Examen environnemental de la Hongrie. Il évalue les avancées du pays en matière de développement durable et de croissance verte, et comporte des chapitres spéciaux consacrés aux déchets, à la gestion des matières et à l’économie circulaire, ainsi qu’à la biodiversité.

Cette version abrégée contient le résumé, ainsi que l’évaluation et les recommandations officielles du rapport, issues des trois chapitres sur les tendances et développements récents, la gouvernance, la croissance verte, ainsi que des deux chapitres détaillés sur les déchets, la gestion des matières et l’économie circulaire, et sur la biodiversité. La version intégrale du rapport est disponible en anglais sur le site de l’OCDE.