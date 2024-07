Examens environnementaux de l'OCDE : Hongrie 2008

Une étude approfondie de l'OCDE sur les programmes et politiques environnementaux de la Hongrie. Elle examine la gestion de l'air et de l'eau. la nature et la biodiversité, les principaux objectifs de la politique nationale de développement, la stratégie nationale de développement durable, l'interface environnement/économie, l'environnement et l'agriculture, l'interface environnement/social et la coopération internationale. Les analyses s'appuient sur un large ensemble de données statistiques et conduisent à des recommandations sur les progrès à faire dans les domaines de l'environnement et du développement durable.