Examens environnementaux de l'OCDE : Finlande 2021 (version abrégée)

La Finlande s’est forgé une solide réputation de leader dans le domaine de la politique de l’environnement et du développement durable. Elle s’est engagée à parvenir à la neutralité carbone à l’horizon 2035 et à faire œuvre de pionnier en instaurant la première économie circulaire au monde. La réalisation de ses ambitieux objectifs n’est toutefois pas pleinement sur les rails. Les émissions de gaz à effet de serre ont baissé durant la dernière décennie, mais elles devront diminuer à un rythme bien plus rapide pour que l’objectif soit atteint. La production de déchets et la consommation de matières ont continué d’augmenter, tout comme les déperditions d’éléments nutritifs dans les masses d’eau. La biodiversité subit des pressions imputables à l’agriculture et au vaste secteur forestier du pays. Des mesures ciblées sont nécessaires pour créer des incitations appropriées, stimuler l’investissement et l’innovation et orienter la reprise économique après la crise du COVID-19 vers une transition verte. La Finlande devrait passer de l’élaboration de bonnes stratégies à une mise en œuvre efficace et cohérente. Il s’agit de mettre en place les bonnes politiques, de réunir des ressources suffisantes et de préserver un large consensus dans l’opinion publique.

Ceci est le troisième Examen environnemental de la Finlande. La présente version abrégée contient le résumé, de même que l’évaluation et les recommandations officielles du rapport, qui reposent sur les trois chapitres consacrés aux tendances et développements récents, à la gouvernance et à la croissance verte, ainsi que sur le chapitre thématique détaillé portant sur la lutte contre le changement climatique. Le rapport complet est disponible en anglais sur le site web de l’OCDE.