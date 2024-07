Examens environnementaux de l'OCDE : Corée 2017 (Version abrégée)

Cette publication est la version abrégée du troisième Examen environnemental de la Corée. Elle contient le résumé, ainsi que l’évaluation et les recommandations officielles du rapport, issues des trois chapitres sur les tendances et développements récents, la gouvernance, la croissance verte, ainsi que des deux chapitres détaillés sur les déchets, la gestion des matières et l’économie circulaire, et sur la justice environnementale. La version intégrale du rapport est disponible en anglais sur le site de l’OCDE.