Examens environnementaux de l'OCDE : Australie 2007

Cette édition de l’examen périodique des politiques et programmes environnementaux de l’Australie passe en revue les progrès intervenus depuis l’édition précédente, publiée en 1998, et dans le contexte de la Stratégie de l’environnement de l’OCDE de 2001. Elle propose une analyse systématique de la gestion de l’environnement (eau, air, nature), du développement durable (interfaces environnement-économie, environnement-agriculture et environnement-social) et des engagements internationaux. Dans chaque domaine, un ensemble de recommandations est présenté.