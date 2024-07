Examens des politiques nationales d'éducation : L'enseignement tertiaire en Suisse 2003

Les examens des politiques nationales d’éducation réalisés par l’OCDE sont un moyen bien établi par lequel les pays membres amènent leurs pairs à réfléchir sur la politique d’éducation de leur pays. Ce rapport comporte deux parties : un rapport de base, établi par les autorités suisses, et le rapport des examinateurs de l’OCDE. Ce rapport émet des recommandations visant la gouvernance du système et le renforcement de l’efficacité de la gestion interne dans le secteur de l’éducation tertiaire et recommande d’élargir la base de connaissances sur l’éducation tertiaire en Suisse.