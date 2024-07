Examens des politiques nationales d'éducation : Italie 1998

Le système éducatif italien est engagé dans une grande réforme dont l'objet est d'améliorer et d'intégrer l'acquisition des connaissances à l'école, à l'université et dans les organisations régionales de formation afin de répondre aux exigences d'une société et d'une économie en constante mutation en matière de savoir, de qualifications et de diplômes. Les changements radicaux qui se dessinent comprendront la décentralisation des attributions administratives et une autonomie plus grande des écoles. Ils devraient permettre aux acteurs de terrain de s'adapter avec plus de souplesse à la diversité des besoins individuels et locaux comme à ceux des entreprises, tout en rendant plus efficace l'utilisation des fonds et des technologies disponibles. L'un des volets essentiels de la réforme sera aussi d'encourager les processus d'évaluation ainsi qu'une responsabilisation accrue dans tout le système.

Les examinateurs de l'OCDE approuvent les objectifs de cette réforme et suggèrent un certain nombre de stratégies pour étayer leur réalisation. Il est nécessaire, soulignent-ils, que l'ensemble de la société adhère à ces objectifs et que toutes les parties prenantes se mobilisent pour accomplir les vastes transformations prévues.