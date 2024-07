Examens des politiques nationales d'éducation : Fédération de Russie 1998

L'éducation constitue un instrument puissant au service de la construction d'une nouvelle Russie. Elle peut aider les citoyens à relever les défis liés à la transition vers la démocratie, contribuer à former une main-d'oeuvre ayant les qualités et les compétences requises par le nouveau contexte socio-économique, et permettre de concilier objectifs nationaux et intérêts régionaux. Le défi posé au système éducatif est d'autant plus grand que de nombreux autres systèmes économiques et sociaux sont également dans une phase de transition et de réforme en Fédération de Russie. Dans le contexte actuel, caractérisé par des conditions changeantes et incertaines et de sérieuses contraintes financières, les politiques éducatives doivent s'efforcer de promouvoir et d'accompagner l'adaptation et le réaménagement des programmes, de renforcer les atouts manifestes du système actuel et d'encourager l'instauration de partenariats nouveaux et efficaces aux niveaux national, régional et local.

Ce rapport décrit les tendances les plus récentes de la politique d'éducation de la Fédération de Russie et présente une analyse des réformes en cours. Tout en approuvant l'orientation générale de la politique actuelle, il attire l'attention sur certains problèmes, ouvre de nouveaux horizons et propose des moyens de consolider les réformes engagées. Il contient des recommandations portant sur les objectifs de l'éducation, l'accès universel et l'égalité des chances, les programmes et l'évaluation, les enseignants et leur formation, la réforme de l'enseignement technique et professionnel dans une économie en mutation, et enfin la gestion, le financement et le rôle des pouvoirs publics.