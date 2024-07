Examens des politiques nationales d'éducation : Enseignement tertiaire et recherche en Fédération de Russie 1999

La rapidité, la nature et le caractère incertain de l’évolution de la situation économique, sociale et politique de la Fédération de Russie continuent à poser d'immenses défis pour l’enseignement tertiaire et la recherche dans les universités, les écoles professionnelles de niveau supérieur et les instituts de l’Académie des Sciences. Ces défis appellent des stratégies de réformes afin d’élargir le champ des opportunités d’apprentissage dans l’enseignement tertiaire et d'accroître la qualité et l'étendue de la recherche, mais aussi afin que l’enseignement tertiaire et la recherche puissent alimenter la croissance économique et contribuer au bien-être social. Cet ouvrage s'appuie sur l’une des études les plus récentes, complètes et prospectives en la matière. L’examen proposé tient compte des structures spécifiques, des atouts et des traditions de l’enseignement tertiaire et de la recherche en Fédération de Russie. Il offre un ensemble d’orientations générales et de recommandations spécifiques pour les politiques concernant des questions clés telles que : l’accès, la qualité et les niveaux d’enseignement ; les nouvelles orientations permettant de diversifier et rendre accessible l’enseignement tertiaire ; la qualité de la recherche dans les établissements académiques et les instituts de recherche ; et les réformes dans la gestion, l’administration et le financement de l’enseignement et de la recherche. Cet examen de l’enseignement tertiaire et des politiques de recherche a été précédé par une première analyse du système d’enseignement général russe intitulée Examens des politiques nationales d’éducation : Fédération de Russie.