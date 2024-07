Examens de l'OCDE sur la coopération pour le développement : Belgique 2020

Le Comité d’aide au développement (CAD) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) examine les efforts individuels de coopération pour le développement de chacun de ses membres tous les cinq à six ans. Les examens par les pairs du CAD analysent la performance d’ensemble du membre considéré, et non pas seulement celle de son organisme de coopération pour le développement, et examinent les aspects ayant trait tant à la politique, aux programmes et aux systèmes de coopération. Ils couvrent dans leur globalité les activités de coopération pour le développement et d’aide humanitaire, ainsi que les approches vis-à-vis de la fragilité et des crises du membre soumis à examen en les replaçant dans le système envisagé dans son entier.

La Belgique est un avocat incontournable de la cause des pays les moins avancés ou en situation de fragilité, ainsi qu’un solide partenaire humanitaire. Attachée aux principes de partenariats, elle donne aux organisations multilatérales, de la société civile et du secteur privé les moyens de réaliser leur mandat. Alors que la Belgique sort d’une période de réforme institutionnelle, cet examen par les pairs donne des pistes pour renforcer le pilotage stratégique de sa coopération au développement, approfondir les synergies entre ses actions de développement, humanitaire et en faveur de la paix, et améliorer la gestion des ressources humaines.