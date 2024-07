Études économiques de l’OCDE : Pologne 2020 (version abrégée)

La COVID-19 a durement frappé la société polonaise et son économie, même si le choc a été moindre que dans d'autres pays Européens. L'emploi a diminué et la dette publique a augmenté rapidement, ce qui compliquera la résolution des problèmes de long terme, tels que la faible productivité de certains travailleurs, les faibles résultats environnementaux et la hausse des coûts liés au vieillissement. Assurer une vie active plus longue en bonne santé sera essentiel pour garantir la viabilité du système de retraite. Pour stimuler la reprise et soutenir la croissance du niveau de vie observée avant la crise, la Pologne doit investir dans des infrastructures plus vertes, des capacités de soins de santé supplémentaires et de meilleures compétences. Faciliter la réallocation des entreprises et des travailleurs permettrait de faire face aux changements de structure économique induits par la crise actuelle et augmenterait la productivité. Enfin, renforcer la capacité d'innovation des petites et moyennes entreprises (PME) les aiderait à exporter davantage et à s'adapter à un environnement international en évolution rapide.