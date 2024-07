Études économiques de l'OCDE : Pologne 2018 (version abrégée)

La Pologne connaît une vigoureuse expansion économique sans afficher de déséquilibre macroéconomique manifeste, le marché du travail est florissant et les perspectives sont positives. Cela tire le revenu des ménages vers le haut et contribue à rendre le développement économique plus inclusif. Le processus de rattrapage des autres pays de l’OCDE en termes de niveau de vie moyen se poursuit.