Études économiques de l'OCDE : Pologne 2006

Selon cette édition de l'examen périodique consacré par l'OCDE à l'économie polonaise, la croissance s'est encore renforcée en Pologne, mais une hausse des taux d'investissement, la poursuite des réformes structurelles et l'amélioration des politiques relatives à l'enseignement et au travail s'imposent pour entretenir cette dynamique. Après une analyse des principaux défis économiques auxquels est confrontée la Pologne, l'OCDE examine dans cette Étude ses politique monétaires et de change, cerne les mesures nécessaires pour assurer la viabilité de ses finances publiques, et tente de déterminer comment la Pologne peut renforcer et adapter son capital humain en améliorant son système éducatif. L'Étude s'achève par un chapitre consacré à l'ajustement structurel, qui porte sur le redéploiement des ressources entre secteurs, l'entrepreneuriat et l'innovation, ainsi que la réforme du marché du travail.