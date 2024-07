Études économiques de l'OCDE : Pologne 2008

Ces deux dernières années, la Pologne a rattrapé son retard sur les autres pays de l’OCDE à un rythme plus soutenu, mais à court terme, les perspectives sont assombries par des pressions excessives sur la demande et la hausse de l’inflation. L’édition 2008 de l’étude périodique de l’OCDE consacrée à l’économie polonaise analyse les principaux défis auxquels le pays est confronté : politiques monétaire et budgétaire, réforme du système fiscal, pénurie de logements et nécessité d’améliorer rapidement les infrastructures de transport.