Études économiques de l'OCDE : Pologne 2010 comprend des chapitres consacrés aux thèmes suivants : assurer une reprise équilibrée, préparer l'adoption de l'euro et tirer au mieux parti de la mondialisation. Selon ce rapport, dans un contexte de ralentissement de l’activité mondiale et malgré les risques d’une forte poussée de l’activité à moyen terme qui sont de plus en plus prononcés, la performance économique de la Pologne a été bonne en 2009. Selon ce rapport, il faut rétablir la discipline budgétaire, préparer le terrain à l’adoption de l’euro et mettre en place de larges réformes structurelles, nécessaires pour que le pays tire davantage parti de la mondialisation.