Études économiques de l'OCDE : Italie 2021

L’économie italienne sort de la crise liée au COVID-19 en progressant régulièrement, grâce au déploiement de la campagne de vaccination et aux mesures généreuses de soutien budgétaire adoptées en faveur des ménages et des entreprises. D'importants risques pèsent cependant sur les perspectives, liés notamment aux variants et à la trajectoire des taux d’intérêt dans le monde. Pour que la croissance et l’emploi retrouvent leurs niveaux d'avant la pandémie, il va falloir améliorer la composition des dépenses publiques. Une telle évolution, conjuguée à la mise en œuvre des plans nationaux de relance et de résilience qui prévoient des mesures essentielles en matière de réformes structurelles et d’investissements, contribuera à accélérer la transition vers une économie plus verte et plus numérique. Pour y parvenir, il faudra mener à bien d'ambitieuses réformes législatives et administratives. Il sera indispensable d’améliorer la justice civile, l'administration de l’impôt et l’investissement public pour stimuler la croissance des revenus. Utiliser de manière plus efficace les informations sur les performances et les résultats des examens des dépenses pourrait aider à réaffecter les dépenses publiques en direction des activités les plus propices à la croissance. Dresser l’inventaire du stock de réglementations en vigueur et examiner la manière dont elles sont mises en œuvre permettrait d'améliorer l'environnement des entreprises. Des modes de recrutement agiles et des mécanismes permettant de mieux évaluer, récompenser et accompagner les performances des fonctionnaires permettraient d'atténuer les écarts de compétences qui se creusent au sein de la fonction publique. Améliorer la collaboration entre les multiples échelons de l’administration italienne permettrait d'améliorer la fourniture des services publics, par exemple s’agissant de l'accueil des jeunes enfants ou des politiques actives du marché du travail.

THÈME SPÉCIAL : RENFORCER L'EFFICACITÉ DU SECTEUR PUBLIC