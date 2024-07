Études économiques de l'OCDE : Italie 2009

Étude économique de l'OCDE de 2009 consacrée périodiquement à l’Italie. Cette édition souligne que l’économie est plongée dans une forte récession. Après un tour d’horizon général de l’impact de la crise et des possibilités de relance budgétaire, cet examen analyse de plus près le système financier, la réforme réglementaire, les écoles et l’égalité d’accès à l’éducation.