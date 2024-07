Études économiques de l'OCDE : Italie 2019 (version abrégée)

La situation économique mondiale favorable, la politique monétaire expansionniste, les réformes structurelles et la politique budgétaire prudente ont soutenu la reprise progressive de l’économie italienne ces quatre dernières années. Les exportations, la consommation privée et l’investissement plus récemment ont été les principaux moteurs de la reprise, sous l’effet de l’augmentation de la demande extérieure, d’un basculement des activités exportatrices vers des produits à plus forte valeur ajoutée et de réformes du marché du travail qui ont contribué à une hausse du taux d’emploi de 3 points de pourcentage.