Études économiques de l'OCDE : Italie 2005

L'édition 2005 de l'Étude économique consacrée à l'Italie et réalisée périodiquement par l'OCDE porte sur les principaux enjeux de la politique économique, à savoir la poursuite de l'ajustement à l'Union économique et monétaire (UEM), la réforme budgétaire, l'amélioration du gouvernement d'entreprise et du fonctionnement des marchés financiers, les migrations, ainsi que les réformes destinées à renforcer l'emploi et la productivité.