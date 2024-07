Espaces scolaires et violence

L’émergence de la violence dans une société est un phénomène naturel ; sa réduction et son accroissement sont liés à des processus sociaux complexes et intercorrélés. De même, dans les espaces scolaires, il faut examiner la violence en regard des éléments individuels des jeunes auteurs d’actes violents et du contexte social particulier de l’école. La violence est un terme générique qui englobe aussi bien les violences contre les biens que celles contre les personnes.