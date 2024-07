Environnement et infrastructures de transport

La mobilité personnelle et le transport des marchandises augmentent dans nos sociétés. Dans le même temps, la qualité de vie et celle de notre environnement, désormais sujets d'importance capitale, est diminuée à bien des égards par les nuisances du transport : nuisances sonores, pollution, vibrations et intrusion visuelle. De telles nuisances peuvent cependant être diminuées si elles sont dûment prises en compte lors de la planification des infrastructures de transport par exemple, en proposant des itinéraires alternatifs, des écrans anti-bruit, en préservant l’héritage archéologique et la nature (la faune et la flore)

La soixante-dix-neuvième Table ronde examine les études environnementales menées pendant la construction des infrastructures et montre comment les résultats peuvent être intégrés au processus décisionnel. Par exemple, en procédant au choix définitif des itinéraires, en évaluant le degré des nuisances et en définissant des valeurs seuils et en donnant une valeur monétaire aux effets.