Environnement économique et politique de transition vers une économie de marché: Colombie

La Colombie constitue un cas à part dans cette série d’études car elle n’a jamais été un État communiste. Toutefois, elle possède quelques points communs avec les économies socialistes centralisées : en effet, les rênes du pouvoir y sont détenues par une oligarchie qui se refuse à partager avec le reste de la société. Des réformes ont eu lieu mais elles ont été entreprises dans un climat conflictuel, avec d’un côté ceux qui défendent leurs avantages acquis et de l’autre ceux qui se battent pour la réforme car ils en seraient les principaux bénéficiaires. Cette étude décrit les rapports entre ces différentes forces et la façon dont les conflits ont été (ou non) résolus.

Les enseignements à en tirer pour les pays voisins et pour les économies émergentes en général sont d’une portée considérable.