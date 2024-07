Enseignement supérieur : internationalisation et commerce

Cet ouvrage rassemble les dernières statistiques, des études de cas et des rapports d’orientation sur les grandes tendances et l’évolution de l’enseignement post-secondaire transnational en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique.

Parmi les principaux thèmes couverts figurent : les initiatives prises pour promouvoir l’enseignement post-secondaire transnational ; les principales raisons invoquées aux niveaux individuel, institutionnel et national pour délivrer ou recevoir un enseignement transnational ; l'importance et la croissance de l'enseignement post-secondaire transnational en termes de mobilité des étudiants, de mobilité des programmes et de mobilité institutionnelle (campus délocalisés et investissements directs à l'étranger) ; l’évaluation de l’impact des négociations de l’Accord général sur le commerce des services (OMC) ; les défis que l'enseignement post-secondaire transfrontière et les systèmes nationaux d’enseignement post-secondaire doivent relever dans un contexte de mondialisation croissante (ex. : réglementation en matière d'assurance de qualité et de reconnaissance des qualifications, coûts et financement de l’enseignement transnational, équité de l’accès à l’enseignement supérieur transnational, accords sur le commerce des services d’éducation, renforcement des compétences dans les pays en développement, mobilité du personnel hautement qualifié et diversité culturelle).