Éducation et COVID-19 : Les répercussions à long terme de la fermeture des écoles

La crise du COVID-19 a conduit 188 pays à fermer leurs écoles, perturbant ainsi le processus d’apprentissage de plus de 1,7 milliard d’enfants et de jeunes, ainsi que leurs familles. Pendant cette période, des solutions d’apprentissage à distance ont été proposées afin d’assurer une continuité pédagogique mais le débat actuel porte essentiellement sur le volume de connaissances acquises par les élèves pendant la fermeture de leur établissement. Toutefois, alors qu’un éventuel manque d’apprentissages pourrait n’être que temporaire, d’autres phénomènes qui surviennent en l’absence d’une scolarité traditionnelle, comme une démotivation face à l’enseignement ou un désengagement vis-à-vis du système scolaire, auront des répercussions à long terme sur les résultats des élèves. Ce phénomène d’hystérèse dans l’enseignement doit faire l’objet d’une attention particulière et le document présent expose les grandes lignes d’une stratégie double dont l’objectif est de remettre les élèves décrocheurs sur le chemin de l’école et de limiter efficacement le décrochage scolaire dans l’éventualité de nouveaux confinements.