Des mécanismes de financement innovants pour le secteur de l'eau

Ce rapport examine les mécanismes innovants susceptibles d’aider à attirer de nouvelles ressources financières pour les services d’eau et d’assainissement (SEA). Il se concentre en particulier sur la mobilisation de financements remboursables fondés sur le marché (tels que les prêts, les obligations et les actions) comme moyen de combler l’insuffisance de financement pour la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement liés à l’eau et d'autres objectifs cruciaux du secteur. Les rapports Camdessus et Gurría publiés il y a sept et quatre ans respectivement, formulent un certain nombre de recommandations dans ce domaine. Ce rapport examine dans quelle mesure ces recommandations ont été mises en œuvre et livre une réflexion sur la manière dont l’innovation financière pourrait s’adapter au contexte mondial marqué par une évolution rapide et par la persistance de la crise économique et financière.

