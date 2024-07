« Des briques, des clics et de l’argent », tel est le titre d’un séminaire organisé par le PEB afin d’examiner les rapports entre environnement éducatif bâti et technologies de l’information (matériels et logiciels), ainsi que leurs conséquences en matière de coûts. La réunion a cherché à voir si l’on devait continuer à considérer les bâtiments à usage éducatif et les TIC comme deux entités distinctes, en concurrence pour les mêmes crédits, ou bien s’il ne fallait pas plutôt les considérer globalement comme une des composantes des infrastructures éducatives. Le séminaire international qui s’est tenu à Brisbane, en Australie, en mars 2003, s’est intéressé essentiellement aux constructions destinées à la formation professionnelle et à l’enseignement supérieur. Le séminaire a présenté les avantages d’une stratégie intégrée de planification des investissements prenant en compte les cycles prévus de durée de vie et les avancées des TIC telles que : l’instruction en ligne ; les modalités de la production du savoir et l’instruction flexible ; les politiques publiques et leurs implications pour les planificateurs ; les conséquences pour les décideurs.