Système de notification des pays créanciers sur les activités d'aide

Cette publicationprésente des statistiques sur les apports d’aide visant l’égalité homme-femme pour les années 1999-2003. Il présente une analyse de l’aide visant l’égalité homme-femme dans une sélection de secteurs (éducation de base, santé de base et santé/fertilité, et distribution d’eau et assainissement) sur la période 1999-2003.