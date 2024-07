Système de notification des pays créanciers sur les activités d'aide

Cette publicationprésente des statistiques complètes sur les apports d’aide à la lutte contre le VIH/sida pour les années 2000-2002. Les informations sont fondées sur les engagements individuels, c'est-à-dire les versements anticipés, d'Aide publique au développement (APD) et d'Aide publique (AP) à la lutte contre le VIH/sida.

Cette édition résulte d’une étude spéciale menée par le Secrétariat du Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE en collaboration avec le Programme commun des Nations unies sur le VIH/sida (ONUSIDA). Elle présente une analyse des apports d’aide à la lutte contre le VIH/sida, et rassemble les activités d’aide relatives notifiées par les membres du CAD et par les institutions multilatérales dans la base de données SNPC sur les activités d’aide (Système de notification des pays créanciers).

Les informations présentées sont uniques, comparables et conformes aux définitions et à la méthodologie des statistiques du CAD. Elles visent les besoins des agences et institutions de coopération au développement en matière de programmation et d'analyse par pays et par secteur.