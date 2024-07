Gazette - Système de notification des pays créanciers

Ce rapport trimestriel donne une présentation détaillée des engagements individuels les plus récents, c'est-à-dire des versements anticipés, d'Aide publique au développement (APD) et d'Aide publique. Les données sont ventilées par pays bénéficiaire, y compris les pays d'Europe centrale et orientale et les nouveaux États indépendants de l'ex-Union soviétique.

Cette édition comprend tous les engagements notifiés par les membres du Comité d'aide au développement de l'OCDE et par les institutions multilatérales, et enregistrés dans la base de données du Système de notification des pays créanciers (SNPC) entre le 1er février et le 30 avril 1999.