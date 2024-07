COVID-19 en Amérique Latine et dans les Caraïbes : Un aperçu des réponses gouvernementales à la crise

Les gouvernements des pays de la région d’Amérique Latine et des Caraïbes (ALC) ont réagi rapidement et de manière préventive pour protéger leurs citoyens et contenir la propagation du COVID-19, qui devrait connaître sa période la plus difficile dans la région au cours des premières semaines de mai. Une telle réaction préventive est très importante en raison d'un certain nombre de défis régionaux particuliers auxquels les pays de l'ALC sont confrontés en réponse à cette pandémie, tels que des systèmes de santé moins équipés et des filets de sécurité sociale fragmentés. Pourtant, la région est déjà confrontée à une crise économique avec moins d'espace budgétaire qu'en 2008 pour atténuer la récession plus profonde qui en résultera. En se concentrant sur les 15 pays qui font partie du Groupe directeur du Programme régional de l'OCDE pour l'ALC, cette note donne un aperçu des mesures adoptées pour atténuer la situation de la santé publique, y compris ses dimensions sociales, économiques et de gouvernance.