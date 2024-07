Le Compendium statistique 2004 de la science et de la technologie, établi pour la réunion au niveau Ministériel du Comité de la politique scientifique et technologique (CPST) de 2004, s’appuie sur les bases de données, les indicateurs et les méthodologies développés au sein du Groupe de travail des experts nationaux sur les indicateurs de science et de technologie (GENIST), et gérés par la Direction de la science, de la technologie et de l’industrie (DSTI). Il présente une large gamme d’indicateurs les plus pertinents pour les politiques et comparables au niveau international, disponibles à ce jour dans le domaine de la science et la technologie.

Le compendium porte sur l’état de la science et la technologique dans la zone OCDE à travers quatre grands axes :

• Section A : Innovation et R-D.

• Section B : Ressources humaines consacrées à la science et à la technologie (RHST).

• Section C : Brevets.

• Section D : Autres domaines (TIC, mondialisation, structure industrielle).