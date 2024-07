Comment communiquer efficacement sur les migrations et l’intégration dans le contexte du COVID-19 ?

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, une stratégie de communication efficace sur les migrations et l’intégration a permis aux pays d’atteindre d’importants objectifs d’action. Premièrement, pour limiter la propagation du virus, les pouvoirs publics doivent fournir à toutes les catégories de la population, y compris aux immigrés, des informations actualisées et précises sur la pandémie, les mesures de santé publique qui sont prises et l’accès aux services médicaux. Deuxièmement, pour assurer la continuité des processus migratoires et d’intégration, les pouvoirs publics doivent communiquer efficacement sur les changements d’orientation stratégique qui concernent les droits et les obligations des immigrés. Troisièmement, des campagnes de communication à l’intention du grand public peuvent être utiles pour combattre les préjugés sur les immigrés en lien avec la propagation du virus. La présente synthèse examine les défis qui se posent aujourd'hui et les bonnes pratiques en vigueur concernant la communication sur les migrations et l’intégration dans le contexte de la pandémie, en s’appuyant sur des exemples de campagnes de communication mises en œuvre dans les pays membres de l’OCDE en 2020.