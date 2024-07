Ciblage efficace des politiques agricoles

Les politiques agricoles sont dominées par des mesures à large portée comme le soutien des prix ou des paiements généraux qui sont accordés à l'ensemble des terres, des animaux ou des agriculteurs. Il est de ce fait souvent difficile d'associer une mesure particulière à un objectif donné. Face au défi que constitue pour les décideurs l'amélioration du ciblage des politiques agricoles, cette étude définit les critères caractérisant les politiques ciblées et, à l'aide d'exemples concrets, présente des bonnes pratiques pour la mise en place de telles politiques. La relation entre les objectifs et les variables ciblées est explorée et des manières concrètes de définir les cibles ou les actions sont examinées.