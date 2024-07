Biodiversité et réponse économique au COVID 19 : assurer une reprise verte et résiliente

Cette synthèse met l’accent sur le rôle vital de la biodiversité pour la vie humaine, et sur la nécessité d’intégrer les considérations relatives à la biodiversité à la reprise au sortir de la crise du COVID‑19. Elle commence par souligner que l’appauvrissement de la biodiversité fait partie des principaux facteurs d’émergence des maladies infectieuses, et qu’il fait courir de plus en plus de risques aux entreprises, à la société et à l’économie mondiale. L’investissement dans la préservation, l’utilisation durable et la restauration de la biodiversité peut aider à faire face à ces risques, tout en créant des emplois, des opportunités commerciales et d’autres avantages pour la société. Cette synthèse indique ensuite comment les gouvernements prennent en compte la biodiversité dans leurs mesures de relance et leurs plans de redressement, en mettant en lumière les tendances et les bonnes pratiques. Pour conclure, elle présente des recommandations d’action visant à améliorer la prise en compte de la biodiversité dans les mesures de relance et les efforts de redressement plus généraux face à la crise du COVID‑19.