Bébés et employeurs - Comment réconcilier travail et vie de famille (Volume 2)

Élever ses enfants et avoir une carrière professionnelle sont deux objectifs très importants dans la vie de la plupart des gens. Il est donc fondamental pour nos sociétés d’aider les parents à réaliser ces deux objectifs. En effet, l’attention des parents joue un rôle déterminant dans le développement des enfants et l’emploi des parents contribue à la prospérité économique d’un pays. Le déclin du nombre des enfants aura bien évidemment aussi des conséquences sur la constitution et la forme de nos sociétés futures. Ce volume présente un certain nombre de réformes politiques notamment des systèmes de fiscalité/prestations, les politiques de gestion des systèmes de garde des enfants, ainsi que les politiques de l’emploi et les pratiques des entreprises au regard de l’emploi parental qui pourraient être mises en place pour réconcilier travail et famille en Autriche, en Irlande et au Japon.