Bébés et employeurs - Comment réconcilier travail et vie de famille (Volume 1)

Concilier travail et vie de famille est une ambition qui se décline, tant pour les individus que pour la société, en deux objectifs principaux : permettre à chacun de travailler afin de percevoir un revenu en participant à l’activité sociale la plus importante de la vie moderne, et de s’occuper le mieux possible de l’éducation de ses propres enfants. La première étude de l’OCDE consacrée à la façon de concilier travail et vie de famille analyse les défis que les parents de jeunes enfants doivent relever lorsqu’ils tentent de concilier leur occupation professionnelle et leurs obligations familiales, ainsi que les conséquences qui en découlent sur le plan social et sur le plan des évolutions observées sur le marché du travail. Elle examine la palette des politiques menées actuellement en faveur de la famille en Australie, au Danemark et aux Pays-Bas et analyse comment les diverses mesures mises en place dans ces trois pays influent sur les tendances du marché du travail, ainsi que sur d’autres données sociétales.