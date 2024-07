Accroître la résilience face à la pandémie de COVID-19 : le rôle des centres de gouvernement

Les centres de gouvernement ont joué un rôle important dans la gestion de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19. Ce document évoque les dispositifs institutionnels de haut niveau adoptés par les gouvernements pour gérer la réponse des pouvoirs publics face à la pandémie, en mettant l’accent sur le rôle moteur ou d’appui joué par les centres de gouvernement dans trois grands domaines : la coordination et la planification stratégique, le recours aux éléments probants pour fonder la prise de décision et la communication menée auprès de la population au sujet des décisions adoptées. À l’heure où les pouvoirs publics doivent faire face à des défis sans précédent sur le plan de la gouvernance, la pandémie a mis en évidence des failles dans la coordination des administrations et dans le recours aux éléments probants qui ont un retentissement direct sur la nature et la qualité des mesures adoptées face à la crise et à ses retombées. Dans ce contexte, les autorités ont adopté un certain nombre de solutions agiles, mais aussi improvisées, qu’il faudra évaluer une fois que le pire sera passé.